Violenze in questura, 37enne pestato dagli agenti che lui aveva chiamato

Due volte vittima, prima di un'aggressione in strada e poi della violenza della polizia di Verona. In un'intervista a Niccolò Zancan de La Stampa ha parlato Adil Tantaoui, un 37enne che da 7 anni vive in Italia e che ha raccontato di aver subito un pestaggio nella questura scaligera. Questura in cui alcuni agenti avrebbero abusato del loro ruolo, infliggendo lesioni e presunte torture a chi veniva fermato durante i controlli.

La storia riferita da Adil Tantaoui è particolare perché era stato lui a chiedere l'intervento della polizia. Il 37enne ha dichiarato che un ragazzo italiano gli avrebbe chiesto una sigaretta. Lui non ce l'aveva e per questo il giovane lo avrebbe colpito in testa con un bastone. Adil Tantaoui avrebbe quindi chiamato la polizia, ma gli agenti avrebbero ignorato l'aggressore e portato in questura la vittima. I poliziotti non gli avrebbero neanche chiesto i documenti, ma lo avrebbero insultato e trattenuto. Il 37enne si sarebbe a quel punto innervosito, reagendo verbalmente agli insulti.

In questura, l'uomo sarebbe stato preso a calci dagli agenti, denudato e tenuto in una stanza senza mangiare per una giornata. L'indomani, Adil Tantaoui sarebbe stato poi portato al centro di permanenza per il rimpatrio (cpr) di Torino, anche se lui non doveva essere espulso, essendo sposato con una donna italiana. Per più di un mese, l'uomo sarebbe stato chiuso nel cpr, prima di uscirne.

Al termine dell'intervista Adil Tantaoui ha dichiarato di aver provato ogni genere di lavoro per realizzarsi in Italia, senza però riuscirci. Ed ha concluso facendo capire che forse non richiamerebbe più la polizia.