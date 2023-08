Finite nel vajo e rimaste bloccate, due vitelle vengono salvate dai vigili del fuoco

I pompieri partiti da Verona nel pomeriggio di lunedì, hanno liberato l'area da rami e arbusti, così poter poi imbragare i due bovini e portarli via con l'elicottero

Due bovini in difficoltà, nel pomeriggio di lunedì, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.

Si trattava di due vitelle al pascolo sulle colline del Comune di Grezzana, che sono scivolate in un vajo profondo circa 40 metri, denominato Vajo Paradiso, rimanendo incastrate tra le rocce.

I pompieri sono così partiti da Verona, intorno alle 15.30, con 2 mezzi e 5 uomini. Dopo aver raggiunto i due animali, si sono messi al lavoro per liberare l'area da rami e arbusti e permettere all'elicottero, Drago 154, di calare gli operatori: una volta imbragati, i bovini sono stati elitrasportati in una zona sicura, dove ad attenderle vi erano altri operatori dei vigili del fuoco e il proprietario.

Le operazioni di soccorso si sono così concluse intorno alle ore 22.