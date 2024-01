Ostellari visita il carcere di Montorio: «Cura contro i suicidi è il lavoro»

Un dispositivo tecnologico per prevenire i suicidi in carcere, l'apertura all'ipotesi di aumentare il numero di telefonate mensili concesse ai detenuti e un appello affinché aziende e cooperative offrano maggiori opportunità lavorative alla popolazione carceraria. Queste sono alcune delle soluzioni annunciate oggi, 12 gennaio, dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari dopo la sua visita al carcere veronese di Montorio.

Un carcere che soffre di diversi problemi, dal sovraffollamento ai casi crescenti di suicidi e tentati suicidi dei detenuti. E tra i problemi segnalati dall'associazione Sbarre di Zucchero ci sarebbe anche quello della disparità di trattamento tra i carcerati. «Nel carcere di Verona c’è chi può trascorrere il tempo giocando con la Playstation e c’è chi viene abbandonato in una cella di isolamento», aveva dichiarato pubblicamente Sbarre di Zucchero. E proprio questa denuncia ha spinto il sottosegretario Ostellari ad organizzare la visita di oggi. Visita che, almeno su questo argomento, ha sciolto i dubbi del senatore. «Ribadisco che in questo carcere, come negli altri, non si applicano trattamenti di favore nei confronti di nessuno - ha commentato Ostellari - E le decisioni su quelle che possono essere le attività trattamentali e ricreative adeguate a ciascun utente vengono prese da personale qualificato».

Quindi nel carcere di Verona non ci sarebbero favoritismi, ma il problema del sovraffollamento c'è e rimane, visto che la struttura potrebbe contenere 335 detenuti e attualmente ne contiene 545. «Il problema c’è ma non lo si risolve con un "liberi tutti" - ha dichiarato Ostellari - Siamo al lavoro per costruire nuove carceri. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo parla di sovraffollamento, e dispone richiami e sanzioni, quando per ogni detenuto vi sono meno dei 3 metri quadri a testa. E a Verona questo limite non è superato».

Tecnicamente, dunque, per Ostellari non si può parlare di sovraffollamento nel carcere di Montorio. Un carcere che però è poco sicuro, viste le aggressioni denunciate dalla polizia carceraria e i suicidi, tentati o riusciti, dei detenuti. E per il sottosegretario, la cura per questi mali è il lavoro. «Nelle carceri dove si lavora si verificano meno aggressioni, meno suicidi e c’è più armonia con il personale - ha spiegato Ostellari - E il detenuto si trasforma da costo in risorsa, perché contribuisce al pagamento delle spese. Qui a Verona erano presenti vari laboratori. Ora molti spazi sono inutilizzati. Lancio quindi un appello: esiste una legislazione che consente alle imprese di investire e produrre in carcere. A Verona c’è un forte tessuto imprenditoriale. E auspico che cooperative e aziende scelgano di trasferire qui alcune delle lavorazioni. Inoltre, ho incontrato prima di Natale il ministro della salute Orazio Schillaci per istituire un tavolo di lavoro sulla sanità penitenziaria e sulle criticità esistenti, che derivano anzitutto da un fatto: la popolazione carceraria è cambiata. Un tempo era costituita in gran parte da italiani con una solida vocazione criminale. Oggi nelle sezioni vi sono numerosi tossicomani o disadattati, condannati per piccoli reati. Per questo tipo di persone va trovata una soluzione diversa rispetto alla detenzione classica. E non spetta solo al sistema della giustizia individuarla».

Intanto, alcune soluzioni per i detenuti potrebbero essere l'aumento delle telefonate concesse ogni mese ed un dispositivo salvavita contro i suicidi. «Stiamo lavorando ad una modifica del regolamento sulle telefonate, che consenta di estenderle da quattro a sei al mese, con in più la possibilità per i direttori di concederne anche in numero maggiore. A breve daremo risposta - ha concluso Ostellari - E per prevenire e combattere il rischio suicidario posso annunciare una novità: mercoledì scorso ho chiesto alla direzione del dipartimento di amministrazione penitenziaria di valutare l’introduzione di uno strumento tecnologico, che consenta di monitorare in tempo reale le condizioni dei detenuti a rischio e, in caso di criticità, segnali immediatamente ogni anomalia, consentendo al personale di intervenire. Ovviamente vanno approfonditi tutti i profili relativi alla privacy dell’utenza. Questo dispositivo può rappresentare un ulteriore strumento per ridurre gli atti anti-conservativi, insieme al potenziamento delle attività lavorative e ai servizi sanitari».