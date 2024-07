Virus a Torri del Benaco, revocato il divieto di utilizzo alimentare dell'acqua

È arrivata nella serata di martedì la buona notizia da parte dell'Ulss 9 Scaligera: "Sono stati acquisiti poco fa dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 9 Scaligera i risultati delle analisi dei parametri chimici sui campioni di acqua prelevati dalla rete acquedottistica nel Comune di Torri del Benaco. I parametri ricercati rientrano tutti nei limiti normativi. In giornata erano giunti anche i risultati microbiologici, risultati negativi per norovirus".

Martedì l'azienda sanitaria aveva comunicato che sono in corso di "approfondimento le verifiche circa il funzionamento dell'impianto idrico" che approvvigiona esclusivamente il Comune gardesano, il quale "potrebbe aver presentato, per un breve tempo, una diminuzione dei normali livelli di trattamento dell'acqua. L'impianto idrico è stato sottoposto ai previsti trattamenti con iperclorazione per riportare i livelli microbiologici nella norma e poter rimettere l'acqua in uso potabile e alimentare".

"La Responsabile del SIAN ha pertanto provveduto a inoltrare al sindaco Stefano Nicotra la proposta di revoca dell’ordinanza che proibiva l’utilizzo dell’acqua a fini potabili e alimentari", affermano dall'Ulss 9: ordinanza che mercoledì mattina è stata emessa dal primo cittadino ed annunciata sui social.