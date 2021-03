Tamponi in farmacia, Verona è la provincia con più positivi: scoperti 10 asintomatici al giorno

Solo a febbraio sono stati fatti 8.805 test rapidi nelle farmacie veronesi e 46.075 in Regione. In tutto il Veneto, l'incidenza di positività maggiore è a Verona (3,6%)

Grazie ai tamponi rapidi eseguiti in sicurezza nelle farmacie territoriali della provincia di Verona, ogni giorno 10 persone assolutamente asintomatiche risultano contagiate dal Covid 19 (287 in totale). Il dato riguarda il mese di febbraio ed è ricavato dal monitoraggio condotto nelle 78 farmacie territoriali scaligere che hanno eseguito 8.805 test, il 62% in più rispetto a gennaio quando ne erano stati effettuati 4.623 (con 230 positivi). La percentuale dei positivi, che a gennaio risultava del 4,9%, è scesa a 3,2 nel secondo mese dell’anno.

In tutto il Veneto a febbraio il totale dei tamponi rapidi eseguiti in 404 farmacie territoriali ammonta a 46.075. «Più del doppio dei tamponi da gennaio a febbraio significa che l’impegno delle farmacie veronesi è più che raddoppiato e che in una buona fetta della popolazione cresce il senso di responsabilità. I cittadini capiscono quanto sia importante conoscere il proprio stato di salute per il bene di tutta la comunità - dice Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona – e potendo eseguire il tampone rapido in farmacia, un ambiente protetto e di massima accessibilità, utilizzano questa opportunità che rientra a tutti gli effetti nella sfera della prevenzione sanitaria».

Dall'1 gennaio 2021 sono 14.180 i tamponi eseguiti nelle farmacie veronesi (comprensivi dei 752 test eseguiti nei primi due giorni di marzo), la maggior parte dei quali nei gazebi allestiti all’esterno della farmacia. I cittadini conoscono ora perfettamente la prassi di prenotazione che deve essere effettuata presso la farmacia prescelta (l’elenco aggiornato è pubblicato nel sito dell’Ulss 9 Scaligera) senza la prescrizione del medico di medicina generale perché i soggetti che si rivolgono a noi non presentano alcun sintomo della malattia».

Dall’inizio dell’anno sono complessivamente 517 i soggetti positivi individuati a Verona e provincia, con un’incidenza del 3,6%, maggiore dello 0,7% rispetto a quella regionale (ferma al 2,9). In tutto il Veneto sono stati, infatti, individuati complessivamente 2.186 positivi sul totale dei 75.196 tamponi rapidi finora processati nelle farmacie di tutte le sette province.