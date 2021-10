Covid: in Veneto copertura a ciclo completo per oltre il 78% dei vaccinabili. Sono 21.433 le terze dosi

Sono +11.523 nelle ultime 24 ore le somministrazioni di vaccino anti Covid a livello regionale in Veneto

In Veneto la campagna di vaccinazione contro Covid-19 ha raggiunto ormai quota 6.957.743 somministrazioni, sono +11.523 nelle ultime 24 ore. Le prime dosi somministrate sinora sono 3.429.767, mentre i cicli vaccinali completati sono 3.506.543. Si è poi raggiunta quota 21.433 dosi addizionali/booster somministrate, +2.342 nell'ultimo giorno.

Il 70,7% della popolazione totale in Veneto ha una copertura vaccinale completa, mentre il 74,6% ha ricevuto almeno la prima dose. Sempre sulla base della popolazione totale, si sale al 75% di vaccinati considerando oltre ai cicli completati chi abbia ricevuto almeno la prima dose e prenotato il richiamo.

Considerando infine la popolazione effettivamente vaccinabile, ovvero i soggetti over 12 anni, è il 78,4% di essi ad aver già completato il ciclo di vaccinazione contro Covid-19 in Veneto. La prospettiva ad oggi è poi quella di raggiungere quota 83,2%, considerando chi abbia almeno una dose unitamente ai prenotati per il richiamo.