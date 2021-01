Ristoratori contro il Dpcm, la campagna di protesta "#ioapro1501" anche a Verona

«Nei giorni di tante e troppe censure, voglio usare la mia Pagina per dare voce all'iniziativa di Umberto Carriera, un imprenditore di Pesaro, che ha già raccolto decine di migliaia di adesioni in tutta Italia con #ioapro. Con norme di sicurezza anti-Covid ancora più stringenti, il 15 gennaio terranno aperti bar e ristoranti, anche per cena». A scrivere queste parole sui social è il leader della Lega Matteo Salvini, con riferimento specifico agli organizzatori di "#ioapro1501", vale a dire la campagna social (e non solo) da parte di alcuni ristoratori che hanno deciso di "sfidare" il governo, i decreti del presidente del Consiglio e le relative restrizioni, contravvenendo alla disposizione in materia di contenimento dei contagi che impone loro la chiusura, per tenere al contrario aperti i loro locali (rispettando i protocolli) anche dopo le ore 18 nella giornata di venerdì.

Post Facebook Matteo Salvini - Ioapro1501

L'iniziativa si è poi ramificata con la nascita di numerosi gruppi Telegram a livello regionale, ma anche provinciale. Ne esiste uno per il Veneto, così come ne esiste uno per la provincia di Verona. In quest'ultimo caso l'adesione non pare finora essere massiccia, tanto che un partecipante scrive con riferimento al capoluogo scaligero: «Ad oggi la peggior città con minor adesione è Verona, mi vergogno di essere veronese». Punti di vista, evidentemente. Tra i locali che in un "post fissato in alto" del gruppo Telegram di Verona annunciano la loro apertura "dissidente" ne risulta uno in via Centro, un altro alle Golosine in via Tanaro, poi uno in viale Manzoni, quindi un locale a Bussolengo in via Piemonte ed un altro in via Roma a San Giovanni Lupatoto. Un amministratore del gruppo Telegram scrive con disappunto: «Cinque locali su 414 membri, chiudo i commenti». Qualcuno poi ricorda che anche a Vicenza le cose non vanno meglio, solo 11 anche lì per ora le adesioni: «Non facciamoci battere dai magna gatti!», commenta un utente del gruppo Telegram.

Insomma, monta via social la protesta, ma con effetti concreti, poiché a quanto si legge nel gruppo Telegram di "#ioapro1501" a Verona e provincia in questi locali già ora si starebbe violando il divieto di fare il servizio al tavolo: «I locali nell'elenco sono già aperti? Cioè si può consumare seduti?», domanda un membro del gruppo. La risposta di un "proprietario" è: «Sì». Lo slogan della campagna nazionale è il seguente: «Io apro per non chiudere più». Viene anche spiegato in tutti i gruppi di "#ioapro1501" che sarà fornita assistenza legale in caso di sanzioni o chiusure dei locali, mentre è stato poi stilato quello che viene definito il «Dpcm autonomo», con una serie di indicazioni da rispettare durante l'apertura di protesta.

Dal gruppo Telegram "ioapro Verona 1501"

Nel decalogo si legge appunto che verrà fornito «supporto legale alle attività in caso di sanzione», ma anche «supporto legale ai nostri sostenitori (clienti) in caso di sanzione». Poi viene specificato che andranno portati i «conti al tavolo alle ore 21.45», bisognerà rispettare le «norme anti Covid (sanificazione, gel)», quindi l'invito a fare una «foto col nome del tuo locale» da postare poi su "#ioapro1501". Infine due altre annotazioni: per i giorni di apertura "dissidente" vige la «modalità offerta libera per i clienti sostenitori (con scontrino)», mentre l'invito nel rapportarsi alle forze dell'ordine è quello di mantere una «disobbedienza gentile», perché «le forze dell'ordine sono a fare il loro lavoro (sic)». Ecco, appunto, c'è da chiedersi al riguardo cosa stiano facendo, o quantomeno pensando di fare, le forze dell'ordine e quali siano le valutazioni delle autorità locali, dal prefetto ovviamente, ai vari sindaci, in relazione ad un fenomeno che ormai pare difficilmente poter essere ignorato.