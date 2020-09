Coronavirus: sono 44 i nuovi casi a Verona, segnalata una signora ripositivizzata

Secondo quanto riportato quest'oggi, sabato 5 settembre, nel bollettino dell'Ulss 9 Scaligera, si segnalano 44 nuovi casi di soggetti positivi al virus Sars-CoV-2 nella provincia di Verona. Di questi, 30 casi sono stati refertati nelle ultime 24 ore, mentre i restanti 14 sono casi riferibili ai giorni scorsi o esposti in Regione.

In base alle indicazioni fornite dall'Ulss 9, si apprende inoltre che vi è un nuovo ripositivizzato: si tratterebbe di una signora 56enne residente a Verona e trovata positiva a Borgo Trento. L'Ulss 9 Scaligera, infine, comunica che non si segnalano nuovi decessi per quanto riguarda la provincia veronese. Di seguito riportiamo tutti i nuovi casi positivi rilevati nel Veronese e suddivisi per età anagrafica e Comune di domicilio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

sesso Comune_domicilio Sintomatico origine CASO positivo M BOSCO CHIESANUOVA Da Definire Tampone privato F CASTELNUOVO DEL GARDA No CONTATTO STRETTO F COLOGNA VENETA Da Definire Trovato tramite screening F LEGNAGO Da Definire Da definire F LEGNAGO Sì CONTATTO STRETTO F LEGNAGO Sì Trovato al PS di Legnago F LEGNAGO Da Definire Trovato positivo all'Ospedale di Legnago M LEGNAGO Sì CONTATTO STRETTO M LEGNAGO Da Definire Trovato positivo all'Ospedale di Legnago M SOAVE Da Definire Trovato positivo all'Ospedale di San Bonifacio M VALEGGIO SUL MINCIO Sì CASO SOSPETTO F VERONA No VIAGGIATORE POSITIVO F VERONA Da Definire Trovato tramite screening F VERONA Da Definire CONTATTO STRETTO F VERONA No CONTATTO STRETTO F VERONA Da Definire Trovato positivo all'Ospedale di Negrar F VERONA Sì CONTATTO STRETTO F VERONA No CONTATTO STRETTO F VERONA Da Definire Trovato al PS di Borgo Roma F VERONA No CONTATTO STRETTO F VERONA Da Definire Trovato tramite screening M VERONA Da Definire Trovato positivo all'Ospedale di Borgo Roma M VERONA Da Definire Trovato al PS di Borgo Trento M VERONA No CASO SOSPETTO M VERONA Da Definire CONTATTO STRETTO M VERONA No CONTATTO STRETTO M VERONA Da Definire Trovato positivo all'Ospedale di San Bonifacio M VERONA No CONTATTO STRETTO F VERONELLA Da Definire Trovato al PS di San Bonifacio M ZEVIO No VIAGGIATORE POSITIVO