Sono 14 i nuovi positivi al coronavirus nel Veronese: tutti i Comuni di riferimento

Secondo quanto riportato dall'Ulss 9 Scaligera, nella giornata di oggi, venerdì 28 agosto, in provincia di Verona si segnalano 14 nuovi casi di soggetti posittivi al coronavirus Sars-Cov-2. La stessa Ulss9 sottolinea inoltre come per oggi non vi siano nuovi deceduti né soggetti che risultino ripositivizzati nel territorio scaligero.

Di seguito l'elenco dei soggetti risultati positivi al tampone per il virus Sars-CoV-2, suddivisi per età e Comune di appartenenza.

Ulss 9 Scaligera: casi positivi coronavirus - 28 agosto 2020