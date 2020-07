Virus e viaggi, nuova ordinanza. Speranza: «Numero nuovi casi nel mondo preoccupante»

«Il numero di nuovi casi nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Ieri sono stati registrati 284.196 positivi in più in sole 24 ore». A dichiararlo, in relazione alla pandemia da coronavirus Sars-CoV-2, è stato quest'oggi il ministro della Salute Roberto Speranza che ha poi specificato: «Dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro un quadro internazionale che sta peggiorando. Viviamo in un solo pianeta. Questa battaglia si vince con determinazione e solidarietà».

Lo stesso ministro Speranza giusto ieri, venerdì 24 luglio, aveva firmato una nuova ordinanza che dispone l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per coloro che entrano in Italia da Bulgaria o Romania o vi ha soggiornato/transitato negli ultimi 14 giorni: «Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. - aveva dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza - Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione».

