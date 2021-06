Coronavirus: 102 tamponi positivi da ieri sera in Veneto e ricoveri ancora in calo

Lieve aumento nella provincia di Verona dei pazienti Covid in area non critica, ma calo delle terapie intensive

Sono 102 i tamponi positivi al virus Sars-CoV- rilevati in Veneto rispetto alle ore 17 di giovedì 3 giugno, secondo quanto riportato dal bollettino regionale di oggi, venerdì 4 giugno, a cura di Azienda Zero. Nella singola provincia di Verona se ne contano 13.

Prosegue dunque il calo delle persone "attualmente positive" al virus, passate da 7.514 ieri sera a 7.417 stamattina in Veneto, mentre a livello di provincia scaligera sono oggi 945 a fronte delle 983 di ieri sera. Cresce invece purtroppo il numero dei decessi che sale a quota 11.579 morti da inizio pandemia in tutto il Veneto, 3 vittime in più rispetto a ieri sera, della quali una nel territorio veronese dove il triste computo giunge oggi a quota 2.616 morti totali.

Report Regione Veneto 4 giugno 2021 ore 8

In merito ai ricoveri negli ospedali del Veneto anche oggi si assiste ad un calo, con 219 pazienti Covid positivi curati nelle aree non critiche (4 in meno rispetto a ieri sera), cui si sommano i 46 pazienti Covid accolti nelle terapie intensive (2 in meno rispetto alle ore 17 di giovedì). Nella singola provincia veronese, invece, assistiamo stamane ad un lieve rialzo dei ricoveri in area non critica che passano da 48 a 53 (5 in più rispetto a ieri sera), mentre calano i pazienti Covid curati in terapia intensiva dove troviamo oggi 13 persone rispetto ai 16 pazienti di ieri sera.

Report Regione Veneto 4 giugno 2021 ore 8