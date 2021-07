Covid: balzo dei ricoveri ospedalieri in Veneto nelle ultime 24 ore e crescono gli attuali positivi

Sono 490 i nuovi casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, di cui 150 nella provincia veronese che svetta in cima alla classifica rispetto alle altre province venete (seguono Treviso con 94 casi e Padova con 88). È quanto si apprende dal bollettino Covid odierno, martedì 27 luglio, curato come sempre da Azienda Zero.

Report Regione Veneto Covid 27 luglio 2021 ore 8

Il numero di persone attualmente positive al virus è così aumentato rispetto a ieri mattina, salendo da 10.081 a quota 10.465 sul piano regionale, mentre nella provincia scaligera si è passati dai 2.563 soggetti attuali positivi indicati ieri ai 2.618 di stamattina. A crescere è purtroppo anche il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia che raggiunge oggi in Veneto quota 11.634 decessi, vale a dire due morti in più rispetto a ieri. Nessuna nuova vittima invece si registra nel territorio veronese, dove le morti totali restano ferme a 2.631.

Report Regione Veneto Covid - 27 luglio 2021 ore 8

Un balzo si registra quest'oggi in Veneto per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali e, più nel dettaglio, nei reparti di area non critica. Sono infatti ben 27 in più rispetto a ieri i pazienti Covid tuttora positivi ricoverati nelle strutture ospedaliere venete in area medica, per un totale di 91 pazienti. A questi si sommano le 16 persone curate su scala regionale nei reparti di terapia intensiva (dato stabile). Resta invece pressoché invariata la situazione dei ricoveri ospedalieri nel territorio veronese, dove troviamo però un nuovo paziente Covid curato in terapia intensiva per un totale di 7, cui si sommano 25 altri pazienti Covid curati in area non critica (dato stabile rispetto alle precedenti 24 ore).