Coronavirus: 22 casi da ieri sera in Veneto, a Verona un morto. Il 53,1% della popolazione vaccinata con almeno una dose

Sono 22 in più i nuovi casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto rispetto a venerdì sera, dei quali 4 nella provincia di Verona. È quanto si legge nel bollettino di oggi, sabato 26 giugno, curato come sempre da Azienda Zero.

Il dato dei soggetti "attuali positivi" è quindi calato rispetto a ieri sul piano regionale, passando da 4.720 persone attualmente positive di venerdì sera alle 4.706 di stamattina. Nella provincia scaligera sono 285 oggi gli "attuali positivi", a fronte dei 288 segnalati nel bollettino di ieri sera. Un nuovo decesso si è però verificato a Verona, portando il computo totale delle vittime nella nostra provincia da inizio pandemia a quota 2.622, mentre in Veneto sono nel complesso 11.611.

Report Regione Veneto 26 giugno 2021 - ore 8

Per quato riguarda la situazione negli ospedali, a livello regionale troviamo oggi in Veneto 59 pazienti Covid tuttora positivi al virus Sars-CoV-2 e curati in area non critica, vale a dire 3 persone in meno rispetto a ieri sera. Immutata è invece la situazione nelle terapie intensive, ferme a quota 11 in Veneto. Per la provincia veronese poche variazioni rispetto a ieri sera: sono 14 i pazienti Covid in area non critica, 1 in meno dalle ore 17 di ieri, così come calano a 2 i pazienti Covid tuttora positivi al virus curati nelle terapie intensive (-1 rispetto a ieri sera).

Prosegue intanto in Veneto anche la campagna di vaccinazione contro Covid-19 che ha oramai raggiunto 3.966.256 dosi somministrate. Le prime dosi sin qui inoculate sono 2.574.447, mentre i cicli vaccinali completi eseguiti, vale a dire le persone che hanno ricevuto sia prima che seconda dose oppure somministrazioni di vaccino monodose Janssen, sono nel complesso in Veneto

1.391.809. La percentuale di vaccini somministrati su quelli sin qui ricevuti dalla Regione Veneto è pari all'89,6%.

Il 53,1% della popolazione totale residente in Veneto ha ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre è pari a 1.355.877 il numero di persone che ha fatto un ciclo vaccinale completo, vale a dire il 27,9% della popolazione totale residente in Veneto. Se si considera però solo la popolazione residente con un'età dai 12 anni in su, ovvero la popolazione effettivamente vaccinabile, in Veneto la percentuale dei vaccinati con almeno una dose sale al 58,9%, così come i residenti che hanno concluso un ciclo vaccinale completo sono il 31%.

Vaccinazioni Veneto - Report 26 giugno 2021