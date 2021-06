Virus: 24 tamponi positivi in Veneto da ieri sera. Circa due milioni e mezzo i vaccinati con almeno una prima dose

Sono 24 in più i casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto rispetto a giovedì sera, di questi sono 7 quelli assegnati alla provincia di Verona. È quanto si legge nel bollettino delle ore 8 di stamattina, venerdì 25 aprile, curato da Azienda Zero.

Report Regione Veneto 25 giugno 2021 ore 8

Il numero di persone attualmente positive al coronavirus è quindi calato da 4.780 a 4.770 sul piano regionale, mentre a livello provinciale nel Veronese si è passati dai 306 "attuali positivi" di ieri sera agli odierni 304. Nessuna variazione per quanto riguarda il numero delle vittime totali in Veneto da inizio pandemia, fermo a quota 11.608 morti dei quali 2.621 nel territorio veronese.

Anche in tema di ricoveri ospedalieri la situazione è rimasta pressoché identica a quella di giovedì sera in Veneto: sono 61 i pazienti Covid tuttora positivi e curati in area non critica, vale a dire 1 in più rispetto a ieri sera, mentre sono 11 le persone curate nelle terapie intensive (dato immutato rispetto a giovedì sera). A livello provinciale nel Veronese non si registrano variazioni rispetto a ieri sera, con 14 pazienti Covid in area non critica e 3 persone curate in terapia intensiva.

Report Regione Veneto 25 giugno 2021 ore 8

Le vaccinazioni

Prosegue nel frattempo in Veneto anche la campagna vaccinale che ha raggiunto oggi 3.914.135 dosi totali di vaccino somministrate. Le prime dosi somministrate sono nel complesso 2.558.446, mentre i cicli di vaccinazione completi sin qui eseguiti (conteggiando dunque persone che hanno ricevuto sia prime che seconde dosi oltre a chi ha ricevuto il vaccino monodose Janssen) sono 1.355.689. Torna a risalire oggi lievemente il rapporto tra dosi di vaccino sin qui ricevute dalla Regione Veneto e quelle somministrate, pari all' 88,4%, a fronte dell'87,1% segnalato 24 ore fa.

Sono 2.561.974 i residenti in Veneto che hanno ricevuto ad oggi almeno una prima dose di vaccino (comprendendo già nel novero dunque anche le prime dosi di chi ha poi completato il ciclo con la seconda), vale a dire il 52,8% della popolazione totale, mentre sono 1.320.188 i residenti in Veneto che hanno completato il proprio ciclo vaccinale (27,2% della popolazione totale), dunque che hanno assunto o il vaccino monodose Janssen oppure sia la prima che la seconda dose degli altri vaccini disponibili. Prendendo in considerazione solo la popolazione effettivamente vaccinabile, cioè i soggetti dai 12 anni di età in su, il Veneto vede il 58,6% dei suoi abitanti residenti che ha ricevuto almeno una dose, mentre ad aver completato il ciclo vaccinale assumendo sia la prima che la seconda dose oppure il monodose Janssen è il 30,2% dei residenti vaccinabili in Veneto.

Report Vaccinazioni in Veneto - 25 giugno 2021