Covid: aumentano ancora i tamponi positivi in Veneto e a Verona. I ricoveri restano sotto controllo

Due nuove vittime in un giorno e aumento delle terapie intensive su scala regionale, a Verona ricoveri in calo nelle ultime 24 ore

Crescono ancora sensibilmente i nuovi casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto ed in particolare nella provincia veronese. In base a quanto indicato nel bollettino di oggi, sabato 24 luglio, a cura di Azienda Zero, sono 576 i nuovi casi su scala regionale, di cui 182 nella singola provincia scaligera.

Il dato delle persone attualmente positive al virus è così salito a quota 9.365 sul piano regionale, in aumento rispetto alle 8.958 di 24 ore fa. Nel Veronese gli attuali positivi sono passati da 2.194 a 2.322 nell'arco di un giorno. Si registrano anche due nuovi decessi in Veneto che portano così il computo totale delle vittime da inizio pandemia a quota 11.631 morti complessivi, dei quali 2.631 nella provincia scaligera che però rispetto a ieri vede immutata la situazione sul fronte dei decessi.

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali veneti, i ricoveri di pazienti Covid tuttora positivi al virus crescono leggermente giungendo a quota 74 totali, di cui 60 persone ricoverate in area medica (dato stabile) e 14 in terapia intensiva (2 in più rispetto alle precedenti 24 ore). Con riferimento agli ospedali della singola provincia veronese, invece, i ricoveri appaiono in calo, giungendo a quota 23 pazienti Covid tuttora positivi al virus curati in area non critica (4 in meno rispetto a ieri), cui si sommano altri 5 pazienti ricoverati nelle terapie intensive (dato stabile).

Report Regione Veneto Covid 24 luglio 2021 ore 8

Prosegue nel frattempo anche la campagna vaccinale in Veneto che vede finora 5.184.210 somministrazioni totali, di cui 2.769.212 prime dosi somministrate, mentre sono nel complesso 2.414.997 i cicli vaccinali completati. In Veneto è il 59,7% della popolazione residente ad aver ricevuto almeno una prima dose di vaccino anti Covid, mentre il 49% della popolazione residente ha già completato il ciclo vaccinale. Considerando invece solo la popolazione effettivamente vaccinabile, ovvero soggetti dai 12 anni di età in su, ad aver ricevuto almeno la prima dose è il 66,2% delle persone residenti in Veneto, mentre ad aver completato il ciclo vaccinale è il 54,4%. Nella categoria delle persone disabili il 75,6% ha completato il ciclo, mentre si giunge al 78,7% delle persone vulnerabili che hanno completato il ciclo vaccinale in Veneto.

Report vaccini 24 luglio 2021 Regione Veneto