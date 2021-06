Covid: un solo tampone positivo da ieri sera per Verona. Rapporto vaccini ricevuti e somministrati cala all'87,1%

Sono 25 in più rispetto a ieri sera i casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto, così come riportato nel bollettino delle ore 8 di oggi, giovedì 24 giugno, a cura di Azienda Zero. Alla singola provincia veronese viene attribuito 1 solo caso.

Prosegue così il calo del numero di soggetti attualmente positivi al virus rilevati in Veneto che passano dai 4.850 di ieri sera agli odierni 4.827. Lieve diminuizione anche nel territorio veronese, dove i soggetti "attuali positivi" sono passati da 315 a 313.

Per quanto concerne i ricoveri, la situazione continua progressivamente a migliorare negli ospedali veneti: in area non critica troviamo questa mattina 59 pazienti Covid tuttora positivi al virus Sars-CoV-2, vale a dire 7 in meno rispetto a ieri sera, mentre le persone curate in terapia intensiva sono scese a 12 (-1). Nella singola provincia scaligera i numeri negli ospedali sono rimasti invariati rispetto a ieri sera: 14 i pazienti Covid in area non critica e 4 quelli invece curati nelle terapie intensive.

Prosegue inoltre in Veneto la campagna di vaccinazione contro Covid-19 che ha raggiunto quest'oggi 3.858.051 dosi sin qui somministrate. Sono 2.540.261 le persone ad aver ricevuto almeno una prima dose di vaccino, mentre 1.317.790 veneti ha concluso il ciclo vaccinale completo. Rispetto a ieri è calato il rapporto percentuale tra le dosi di vaccino sino ad ora ricevute dalla nostra Regione e quelle somministrate, ieri si era al 94% mentre quest'oggi si è scesi a quota 87,1%. Ad oggi in Veneto il 52,4% della popolazione totale ha ricevuto una dose di vaccino, mentre il 26,4% ha completato il ciclo vaccinale.

