Virus: 3 vittime in Veneto di cui 1 a Verona da ieri sera. Oltre metà dei veneti vaccinati con almeno una dose

Sono 38 in più rispetto a ieri sera i casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto, così come indicato dal bollettino di oggi, mercoledì 23 giugno, a cura come sempre di Azienda Zero. Di questi, 3 sono quelli che vengono assegnati alla provincia di Verona.

Report Regione Veneto 23 giugno 2021 ore 8

Procede dunque il graduale calo del numero di soggetti attualmente positivi al virus a livello regionale, dove si è passati dai 5.087 "attuali positivi" delle ore 17 di martedì ai 4.896 indicati stamane. Per Verona e provincia, ugualmente, si è passati da 352 a 328 soggetti "attuali positivi". A crescere è invece purtroppo quest'oggi il numero delle vittime totali in Veneto che raggiunge quota 11.611 con 3 morti in più rispetto a ieri sera, dei quali 1 in provincia di Verona dove i decessi totali da inizio pandemia sono così saliti a 2.622.

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali, in Veneto troviamo oggi 68 pazienti Covid tuttora positivi ricoverati in area non critica, vale a dire 5 persone in meno rispetto a ieri sera. A questi si aggiungono altri 13 pazienti Covid curati in terapia intensiva, lo stesso numero indicato nel bollettino delle ore 17 del 22 giugno. Nella singola provincia di Verona migliora lievemente anche stamattina la situazione negli ospedali, dove troviamo 11 pazienti Covid in area non critica (2 in meno rispetto a ieri sera), cui si aggiungono altri 3 pazienti curati nelle terapie intensive.

Prosegue in Veneto anche la campaga di vaccinazione che ha raggiunto quest'oggi le 3.810.283 dosi somministrate. Ad aver ricevuto almeno la prima dose sono oggi 2.525.067 persone in Veneto, mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale contro Covid-19 sono 1.285.216. La percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle sin qui ricevute è salita in Veneto a quota 94%. Il 52,1% della popolazione totale in Veneto ha ricevuto una dose di vaccino, mentre è il 25,8% ad aver completato il ciclo vaccinale. Considerando invece solo la "popolazione vaccinabile", quindi le persone dai 12 anni di età in su, troviamo il 57,8% dei veneti vaccinati con una dose ed il 28,6% che ha già completato il ciclo vaccinale.