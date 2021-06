Coronavirus: 91 casi positivi in Veneto nel bollettino del 22 giugno, ma sono dati "vecchi"

Sono 91 i casi di tampone positivo in più rispetto a ieri sera rilevati a livello regionale in Veneto, molti dei quali (ben 68) vengono assegnati dal bollettino delle ore 8 di oggi, martedì 22 giugno, alla provincia di Vicenza. Come spiegato da VicenzaToday, tuttavia, si tratta in realtà di dati "vecchi" provenienti da un laboratorio privato mai contabilizzati in precedenza e non di un eventuale nuovo focolaio, pertanto non vi è alcuna allerta al riguardo. Nella provincia scaligera, invece, i nuovi tamponi positivi rilevati sono solo 4 in più rispetto a ieri sera.

Report Regione Veneto 22 giugno 2021 ore 8

Il dato dei casi attualmente positivi al virus risulta comunque in calo a livello regionale rispetto a ieri sera, con 5.052 "attuali positivi" rispetto ai 5.087 indicati nel bollettino di lunedì alle ore 17. Per la provincia scaligera erano 352 gli "attuali positivi" di ieri sera e quest'oggi sono calati a 350. Un nuovo decesso è stato registrato in Veneto, per l'esattezza nella provincia di Padova, portando così il triste computo complessivo delle vittime da inizio pandemia a quota 11.609 morti a livello regionale, dei quali nel territorio veronese sono 2.621.

In ulteriore miglioramento è invece la situazione negli ospedali a livello regionale, dove troviamo stamane 75 pazienti Covid tuttora positivi ricoverati in area non critica, vale a dire 4 in meno rispetto a lunedì sera. A questi si sommano poi 13 pazienti curati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri sera. In lieve calo sono anche i ricoveri nelle strutture ospedaliere della provincia di Verona, dove troviamo oggi 18 pazienti Covid in area non critica (-1) ed altri 4 curati in terapia intensiva.

La campagna di vaccinazione in Veneto ha nel frattempo raggiunto quota 3.766.444 dosi somministrate, per un totale di cicli vaccinali completi sin qui eseguiti pari a 1.260.426. Rispetto alle dosi totali di vaccino sin qui ricevute, in Veneto ne sono state somministrate finora il 92,9%. Sono 2.510.771 le persone residenti in Veneto ad aver sinora ricevuto almeno una dose di vaccino, vale a dire il 51,7% della popolazione totale, mentre è il 25,3% dei residenti ad aver completato sinora il ciclo vaccinale (1.226.232 persone). Tenendo invece in considerazione esclusivamente la "popolazione vaccinabile", dunque dai 12 anni in su, i vaccinati in Veneto con una prima dose sono il 57,4% e quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 28%.

