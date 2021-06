Coronavirus: in Veneto 2 decessi (1 a Verona), 119 tamponi positivi da ieri e ricoveri in calo

Sono 119 i nuovi tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto rispetto alle ore 17 di martedì, secondo quanto indicato dal bollettino di Azienda Zero. Per la provincia veronese se ne contano 35.

Il dato dei casi attualmente positivi passa dunque da 7.890 a 7.752 registrando un calo a livello regionale che si conferma anche per la provincia scaligera, dove si è passati dai 1.068 soggetti "attuali positivi" delle ore 17 di martedì ai 1.048 indicati stamattina alle ore 8. Per quanto riguarda invece le vittime, si registrano due nuovi decessi rispetto a ieri sera in Veneto che portano il computo globale dei morti da inizio pandemia a 11.572. Un decesso è stato registrato a Verona, dove le vittime totali sono passate da 2.614 a 2.615.

Report Regione Veneto 2 giugno 2021 ore 8

Per quanto attiene ai ricoveri ospedalieri, in Veneto troviamo stamattina 232 pazienti Covid positivi in area non critica, vale a dire 19 in meno rispetto a ieri sera. Nelle terapie intensive sono invece 45 in totale i pazienti Covid positivi, anche qui in calo (erano 48 martedì sera). Anche nel Veronese si registra questa mattina una lieve flessione nei ricoveri che calano a 51 per quel che concerne i pazienti Covid in area non critica (erano 52 ieri sera), mentre nelle terapie intensive sono 15 (erano 16 nella serata di martedì 1 giugno).

