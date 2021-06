Virus: zero decessi in Veneto e a Verona le terapie intensive calano. Lieve aumento degli attuali positivi

Secondo quanto indicato nel bolletino di oggi, domenica 13 giugno, a cura di Azienda Zero, sono 57 i casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in più rispetto a sabato sera nel territorio della Regione Veneto. Di questi, sono 6 quelli registrati in terra scaligera.

Cresce lievemente il dato dei casi di persone "attualmente positive" al coronavirus in Veneto, passando da 5.886 a 5.920 a livello regionale, così come nella provincia di Verona dove si è passati dai 523 "attuali positivi" di sabato sera ai 532 indicati nel bollettino di domenica mattina. Resta invece immutato il numero delle vittime da inizio pandemia, fermo a quota 11.600 in tutto il Veneto e a 2.618 nella singola provincia scaligera.

Report Regione Veneto 13 giugno 2021 ore 8

Per quel che riguarda i ricoveri negli ospedali, in Veneto troviamo questa mattina 134 pazienti Covid curati in area non critica (2 in meno rispetto a ieri sera) ed altri 28 nelle terapie intensive (1 in meno rispetto a sabato sera). Negli ospedali della provincia veronese assistiamo parimenti ad un lieve calo rispetto a ieri sera, con 34 pazienti Covid nelle aree non critiche (1 in meno rispetto a sabato sera) ed altri 8 curati in terapia intensiva (1 in meno rispetto a sabato sera).

