Covid: in Veneto 4 decessi nelle ultime 24 ore, attuali positivi ancora in calo

Sono 342 i casi in più rispetto a ieri di tampone positivo al coronavirus rilevati in Veneto, di cui 66 attribuiti alla provincia di Verona. È quanto si legge nel bollettino a cura di Azienda Zero quest'oggi, martedì 12 ottobre.

Il numero di persone attualmente positive al virus è diminuito nelle ultime 24 ore su scala regionale, passando da 9.439 a quota 9.231. Nella provincia di Verona sono 1.073 gli attuali positivi, mentre ieri erano 1.110. A crescere è invece purtroppo il numero delle vittime totali da inizio pandemia, con 4 nuovi decessi nelle ultime 24 ore che portano così in Veneto il computo a quota 11.798. Nel territorio scaligero la situazione resta invece invariata rispetto a ieri, con 2.662 vittime totali.

Report Covid Regione Veneto 12 ottobre 2021 ore 8

Si registra un lieve calo complessivo per quel che riguarda i ricoveri negli ospedali del Veneto, anche se salgono le terapie intensive: in area medica troviamo oggi 142 pazienti Covid, ovvero 5 in meno rispetto alle precedenti 24 ore, cui si aggiungono 33 persone curate in terapia intensiva, vale a dire 3 in più rispetto a ieri. Sono nel complesso 203 i pazienti in area medica e 38 quelli nelle terapie intensive, se si considerano sia i negativizzati che gli attuali positivi. Nella giornata di ieri erano rispettivamente 198 e 37.

Per quanto concerne il territorio di Verona e provincia, la situazione negli ospedali vede un lieve aumento dei ricoveri in area medica, mentre restano invariati i dati per le terapie intensive. Nel primo caso sono 25 i pazienti Covid, ovvero 2 in più rispetto alle prececenti 24 ore, mentre in terapia intensiva troviamo oggi come ieri sempre 7 persone.