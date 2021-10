Covid: 2 vittime da ieri in Veneto, prosegue il calo degli attuali positivi al virus. Ricoveri restano stabili

Sono 224 i casi in più rispetto a ieri di tampone positivo al coronavirus rilevati in Veneto, dei quali 44 vengono attribuiti alla provincia di Verona. È quanto si apprende dal bollettino curato da Azienda Zero quest'oggi, domenica 10 ottobre.

Il numero di persone attualmente positive al virus è pari a 9.419, delle quali 1.097 nel territorio veronese, in un caso in calo e nell'altro in aumento rispetto alle precedenti 24 ore quando, rispettivamente, erano 9.478 e 1.074. Si registrano purtroppo però 2 nuovi decessi in Veneto rispetto a ieri, con il computo totale della vittime da inizio pandemia che è così salito a quota 11.792 morti i Veneto, dei quali 2.662 nella provincia veronese dove non si sono verificate nuove morti connesse a Covid-19 nelle ultime 24 ore.

Report Regione Veneto 10 ottobre 2021 ore 8

Per quanto concerne i ricoveri ospedalieri, in Veneto troviamo una situazione pressoché identica a quella di ieri: sono 152 i pazienti Covid curati in area medica (dato invariato), cui si sommano i 30 nelle terapie intensive (-1). Conteggiando sia i pazienti tuttora positivi al virus che quelli negativizzatisi dall'infezione, vi sono 201 persone in area medica (ieri erano 199), mentre nelle terapie intensive soo 37 (ieri erano 38).

Nelle strutture ospedaliere per pazienti acuti della provincia di Verona, la situazione in termini numerici è rimasta identica a quella delle precedenti 24 ore. Troviamo infatti anche oggi 30 pazienti Covid ricoverati in totale, di cui sono 23 ad essere curati in area non critica e le restanti 7 persone sono invece ricoverate in terapia intensiva.