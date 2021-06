Covid: nelle ultime 24 ore zero decessi nell'intera Regione Veneto e i ricoveri continuano a calare

Sono altri 47 i tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto alle ore 17 di oggi, sabato 5 giugno, dopo i 90 riportati questa mattina nel bollettino di Azienda Zero, per un totale di 137 tamponi positivi nelle ultime 24 ore, dei quali 23 nella provincia veronese.

Cala dunque ulteriormente in Veneto il numero di persone "attualmente positive" che oggi è pari a 6.924 rispetto ai 7.197 soggetti "attuali positivi" di ieri sera. Anche a Verona e provincia il parametro decresce, passando in 24 ore da 868 a 790. Altro elemento incoraggiante di oggi è il fatto che in tutta la Regione Veneto non si siano registrati nuovi decessi nell'arco delle ultime 24 ore, con il triste computo delle vittime totali da inizio pandemia rimasto fermo a quota 11.580 morti, dei quali 2.616 nella provincia scaligera.

Report Regione Veneto 5 giugno 2021 ore 17

Per quanto concerne i ricoveri negli ospedali, prosegue il calo con 197 pazienti Covid positivi nei reparti di area non critica del Veneto (erano 206 venerdì sera), cui si aggiungono 45 persone ricoverate in terapia intensiva (erano 46 venerdì sera). Anche nella provincia di Verona migliora lentamente la situazione negli ospedali, dove questa sera troviamo 44 pazienti Covid positivi ricoverati in area non critica, vale a dire 4 in meno rispetto a venerdì sera, mentre resta immutato nelle ultime 24 ore il dato dei ricoveri in terapia intensiva fermo a 12 pazienti Covid.

