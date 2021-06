Virus: in tutta la provincia di Verona ci sono 868 soggetti attuali positivi, 4 i decessi in Veneto nelle 24 ore

Secondo il bollettino di Azienda Zero in tutta la provincia di Verona le persone "attualmente positive" questa sera sono 868

Sono altri 40 i tamponi positivi rilevati in Veneto nella giornata di oggi, venerdì 4 giugno, quando 102 erano già stati indicati nel bollettino di stamattina a cura di Azienda Zero, per un totale di 142 tamponi positivi nelle ultime 24 ore, dei quali 21 complessivi nella singola provincia di Verona. Numeri rassicuranti che confermerebbero una flessione nella trasmissione del contagio.

Il numero di persone "attualmente positive" al virus Sars-CoV-2 in Veneto è pari a 7.197, in calo rispetto alle 7.514 indicate alle ore 17 di giovedì. Anche nella provincia di Verona prosegue la decrescita di soggetti "attuali positivi" che questa sera sono 868 rispetto ai 983 di ieri. Sono 4 invece i decessi complessivi nelle ultime 24 ore in Veneto, per un totale di 11.580 vittime da inizio pandemia, della quali 2.616 nella provincia scaligera che quest'oggi registra un decesso in più rispetto a ieri.

Report Regione Veneto 4 giugno 2021 ore 17

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, prosegue il calo dei ricoveri a livello regionale: questa sera sono 206 i pazienti Covid in Veneto curati in area non critica (erano 223 alle ore 17 di giovedì), mentre in terapia intensiva troviamo 46 pazienti Covid (erano 48 giovedì sera). In merito agli ospedali della provincia veronese, questa sera troviamo 48 pazienti Covid, vale a dire esattamente come nelle 24 ore precedenti, mentre a calare sono le terapie intensive che passano dall'avere 16 pazienti Covid in cura alle ore 17 di giovedì, agli odierni 12 pazienti (-4).

