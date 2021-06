Coronavirus: il bollettino della Regione, a Verona sono 8 tamponi positivi e un decesso nelle ultime 24 ore

Sono nel complesso 8 i nuovi casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 nella provincia di Verona nelle ultime 24 ore, mentre sono 51 quelli a livello regionale.

Rispetto a ieri vi è un decesso in più i tutta la Regione con il computo totale che è salito a 11.611, di cui 2.622 nel Veronese. Gli attuali positivi sono 4.705 a livello regioale e 280 nella provincia scaligera.

Report Regione Veneto 26 giugno 2021 - ore 17

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali del Veneto, questa sera vi sono 58 pazienti Covid tuttora positivi al virus in area non critica ed 11 in terapia intesiva. Nella provincia veronese vi sono 13 pazienti Covid tuttora positivi al virus e ricoverati in area non critica, 1 in meno rispetto a ieri, mentre restano 2 quelli in terapia intensiva.

