Coronavirus: zero nuovi tamponi positivi a Verona rispetto al mattino, calano i ricoveri in Veneto

Sono 27 nel complesso i tamponi positivi al virus rilevati in Veneto fino a questa sera, domenica 20 giugno, 1 solo in più rispetto al mattino. Nella provincia di Verona sono 0 i nuovi casi rispetto al mattino, 5 nelle ultime 35 ore.

Report Regione Veneto ore 17 domenica 20 giugno 2021

Il dato delle persone attualmente positive al virus è così calato ulteriormente in Veneto, arrivando a quota 5.197 a livello regionale e a 398 nella singola provincia di Verona. Nessuna variazione per quel che riguarda il numero di vittime rispetto al mattino, con il computo totale dei decessi da inizio pandemia che in Veneto resta fermo a quota 11.603 morti, dei quali 2.620 nella provincia veronese.

Non cambia di molto la situazione rispetto al mattino negli ospedali del Veneto: sono 87 i pazienti Covid tuttora positivi al virus Sars-CoV-2 e ricoverati in area non critica (erano 88 al mattino), cui si sommano altre 20 persone curate nelle terapie intensive (dato immutato rispetto alle ore 8). Anche negli ospedali veronesi la situazione è rimasta pressoché identica, con 23 pazienti Covid accolti in area non critica (1 in meno rispetto al mattino) ed altri 5 curati in terapia intensiva.

