Coronavirus: 2 vittime nelle ultime 24 ore in tutto il Veneto, anche a Verona calo dei rioveri

Sono altri 27 i tamponi positivi rilevati in più rispetto a questa mattina quando se ne contavano nuovi 119 a livello regionale, per un totale di 146 tamponi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto. Di questi sono 42 quelli rilevati nella provincia veronese.

Continua così a calare il numero delle persone attualmente positive in Veneto secondo i dati forniti nel bollettino di Azienda Zero: i soggetti "attuali positivi" erano 7.890 alle ore 17 di martedì e sono diventati 7.709 questa sera. Nella provincia scaligera gli "attuali positivi" sono altrettanto calati nelle ultime 24 ore, passando da 1.068 a 1.040. In merito ai decessi, quest'oggi dopo le due nuove vittime riportate nel bollettino delle ore 8 non si registrano variazioni, con il computo totale dei morti in Veneto che resta fermo a quota 11.572, di cui 2.615 nella provincia veronese.

Report Regione Veneto 2 giugno 2021 ore 17

Prosegue ulteriormente la decrescita dei ricoveri negli ospedali veneti, dove questa sera troviamo 229 pazienti Covid positivi in area non critica (erano 251 alle ore 17 di martedì), cui si aggiungono 44 altri pazienti Covid curati nelle terapie intensive (erano 48 martedì sera). Anche in territorio scaligero prosegue il graduale calo dei ricoveri: in area non critica troviamo questa sera 50 pazienti Covid, due in meno rispetto alle precedenti 24 ore, così come anche nelle terapie intensive sono calati di due unità i ricoveri che scendono così a 14 (erano 16 martedì sera).

