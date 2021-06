Coronavirus: zero decessi, calo dei ricoverati e degli attuali positivi in tutto il Veneto nelle ultime 24 ore

Dati in miglioramento anche per Verona e provincia nel bollettino serale di Azienda Zero

Oltre ai 50 casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 indicati alle ore 8 nel bollettino di oggi, venerdì 18 giugno, in quello serale delle ore 17 ve ne sono altri 14, per un totale di 64 tamponi positivi in più rispetto a ieri sera in tutto il Veneto. Di questi sono 14 quelli attribuiti a Verona e relativa provincia.

Report Regione Veneto 18 giugnno 2021 ore 17

Nel bollettino di Azienda Zero si legge inoltre che questa sera sono 5.295 le persone attualmente positive a livello regionale, vale a dire in calo rispetto alle 5.440 indicate 24 ore fa. Anche per la provincia scaligera il dato è in calo, passando dai 444 attuali positivi indicati ieri sera agli odierni 413. Anche per oggi il numero delle vittime in Veneto è rimasto immutato, fermo a 11.601 morti totali da inizio pandemia, dei quali 2.619 nella provincia veronese.

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali, sono scesi a 97 i ricoveri in area non critica a livello regionale (erano 104 ieri sera), cui si sommano altri 23 pazienti Covid tuttora positivi al virus e curati in terapia intensiva (dato stabile rispetto a 24 ore fa). Nella singola provincia scaligera troviamo questa sera 25 pazienti Covid ricoverati in area non critica e 6 nelle terapie intensive.

Report Regione Veneto 18 giugnno 2021 ore 17