Virus nell'acqua a Torri del Benaco: stop al divieto di balneazione

Revocato il divieto di balneazio a Torri del Benaco, mentre un problema tecnico all'acquedotto potrebbe essere alla base delle decine e decine di casi di gastroenterite di questi giorni.

Come ha spiegato il sindaco Stefano Nicotra in un video diffuso su canali social del Comune, alle ore 15.30 si è riunito il tavolo tecnico e alle ore 17, all'auditorium San Giovanni, quello "allargato", che ha visto la presenza di enti ed istituzioni, tra cui i rappresentanti dei Comuni del Garda, Ags, Ulss 9 Scaligera, forze dell'ordine, Arpav, Consiglio di bacino veronese, Protezione civile e Federalberghi.

Da Arpav sono arrivati nel pomeriggio di lunedì gli esiti negativi delle analisi svolte nei giorni scorsi, che nella giornata di martedì porteranno dunque alla revoca del divieto di balneazione, come annunciato dallo stesso primo cittadino di Torri, mentre per le certificazioni dei risultati di quelle relative agli acquedotti si attende per le prossime ore la comunicazione dell'istituto zooprofilattico di Brescia.

In merito alla causa scatenante, Azienda gardesana servizi, nel corso del tavolo "allargato", ha riferito che il 25 giugno un problema tecnico alla centrale di Pontirola ha stoppato per alcune ore l'immissione di cloro. Non si ritiene possibile che il problema sia arrivato all'esterno e occorrerà attendere che tutti i campionamenti siano negativi per revocare il divieto di uso alimentare dell'acqua.

Anche il 2 luglio dunque prosegue la distribuzione di bottiglie d'acqua in via Mazzini, a Torri del Benaco, vicino al polo scolastico.