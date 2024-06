Virus nell'acqua a Torri, nuove analisi e riparte la distribuzione di bottiglie. E Bigon torna sui lavori del collettore

«Quella dei virus nelle acque che hanno contagiato al momento quasi mille persone a Torri del Benaco è una vicenda allarmante, sulla quale attendiamo gli esiti delle analisi. Ancora non abbiamo certezze sulle cause di questa grave situazione ma una cosa è certa: l'inerzia della Regione nella partita del rifacimento del nuovo collettore non aiuta certo a scongiurare eventuali danni di questo genere».

Ad intervenire sulla vicenda è la consigliera regionale del Partito Democratico, Anna Maria Bigon, che torna sull'opera attesa sulle sponde lacustri: «Ricordo che nel recente passato abbiamo presentato una mozione, votata all'unanimità dal Consiglio regionale, che impegnava la Giunga a destinare i fondi necessari al rifacimento del collettore. Ma ad oggi è ancora notte fonda. Eppure si realizza la ciclovia del Garda, che costerà milioni di euro. Davvero non si riescono a reperire le risorse utili a salvare le acque del nostro lago e delle nostre case? O forse il convincimento di questo governo regionale è che la salute dei cittadini non è una priorità?».

Nel frattempo, come annunciato nella serata di sabato dal sindaco Nicotra su Facebook, nella mattinata di domenica sono stati riaperti dalle 8 alle 13 i punti di consegna delle bottiglie d'acqua a Torri del Benaco: rimane in vigore infatti il divieto di uso alimentare dell'acqua potabile. Ad anziani e individui fragili invece le bottiglie sono state consegnate direttamente a casa e anche in questo caso è ripresa nella mattinata del 30 giugno.

Il primo cittadino di Torri del Benaco inoltre ha ricordato che domenica Arpav, con il supporto della guardia costiera, faranno ulteriori prelievi per le analisi. I risultati degli accertamenti approfonditi dovrebbero arrivare lunedì dal laboratorio zooprofilattico di Brescia e di Padova.