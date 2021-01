Violenze sessuali su tre ragazze: condannata anche in Appello la coppia veronese

La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna, riducendo lievemente la pena rispetto alla sentenza di primo grado, nei confronti di Mirko Altimari e Giulia Buccaro, coniugi veronesi.

A riportarlo è l'Ansa. I due finirono al centro delle cronache per gli stupri di tre ragazze che avevano con annunci per cercare una baby sitter. La condanna inizialmente prevedeva una pena di 11 anni per lui e 6 per la moglie: ora invece Mirko Altimari sconterà 9 anni di carcere e Giulia Buccaro 5 anni e 6 mesi.