Continue violenze e vessazioni nei confronti della moglie: 72enne in carcere

Non è stato un weekend di armonia e gioia tra le mura domestiche per una famiglia di Grezzana, dove i carabinieri della sezione radiomobile di Verona sono dovuti intervenire per violenti maltrattamenti in famiglia.

Era il tardo pomeriggio di sabato 13 gennaio, quando una pattuglia dei militari è dovuta intervenire tempestivamente per soccorrere una donna di 72 anni aggredita da marito, anche lui 72enne ed entrambi di origine straniera.

Nonostante fosse stato recentemente raggiunto da un ammonimento per maltrattamenti nei confronti della consorte, l'uomo avrebbe continuato, anche nel pomeriggio del 13 gennaio, a vessare ed aggredire la donna, che solo in un secondo momento, approfittando della distrazione del marito, sarebbe riuscita a chiedere aiuto al 112.

Arrivati sul posto, i militari hanno prestato soccorso alla donna, ancora impaurita e con evidenti segni dell'aggressione patita, la quale ha denunciato quanto accaduto nelle ore precedenti.

Su disposizione della procura e dopo le formalità di rito, il marito è stato condotto nel carcere di Montorio.

Altri due arresti

I carabinieri della compagnia di Verona hanno messo le manette ai polsi di altre due persone, dando esecuzione ad altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Il primo è stato tratto in arresto nella mattinata del 12 gennaio, quando i militari della stazione di San Massimo hanno individuato il 34enne marocchino che, già sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti, era stato deferito per essersi allontanato arbitrariamente dal luogo di detenzione domiciliare.

Il secondo ha avuto luogo nelle prime ore del 13 gennaio, in piazzale Olimpia a Verona, dove i carabinieri della sezione radiomobile hanno rintracciato ed arrestato un ricercato veronese di 34 anni, sul quale pendeva un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari dal mese di novembre dello scorso anno, data dalla quale si sarebbe dato alla latitanza. L'uomo era sottoposto alla misura restrittiva per reati contro il patrimonio ed evasione.

Entrambi gli arrestati, concluse le formalità di rito, sono stati condotti nel carcere di Montorio.