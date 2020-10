Racconta ai carabinieri un anno di violenze inflittele dal compagno: arrestato

Esasperata dalle sue angherie la convivente lo ha denunciato, così nella serata di venerdì 16 ottobre i carabinieri della stazione di Bardolino hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria di Verona nei confronti di F.F., 57enne di origini campane residente a Garda, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Come detto, sarebbero stati i continui maltrattamenti subiti a convincere la donna a rivolgersi ai militari, che hanno immediatamente attivato il “Codice Rosso”. Verso la fine di settembre, al culmine dell’ennesima violenta lite con F.F., la vittima si è recata dalle forze dell'ordine e ha riferito i numerosi episodi di violenza fisica e psichica che avrebbe subito nell’ultimo anno. Nei suoi racconti avrebbe precisato che tali fatti si sarebbero verificati soprattutto quando il compagno assumeva sostanze stupefacenti o abusava di alcol, per sfociare solitamente in minacce di morte ed insulti di vario genere, ma anche in percosse e spintoni al punto da “renderle avvilente e dolorosa la quotidiana vita”, come precisato nell’Ordinanza.

Ricevuta la denuncia, i carabinieri hanno provveduto a collocare la donna in una struttura protetta e poi ad eseguire tutti gli accertamenti utili a corroborare gli elementi da lei forniti.

Il quadro indiziario a carico dell’arrestato ricostruito dagli investigatori, considerato il carattere violento emerso e la gravità delle azioni che avrebbe commesso in danno della vittima, è stato pienamente condiviso dall’autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di carcerazione nei confronti di F.F.

Il stessi militari riferiscono di aver rilevato il carattere arrogante e violento di quest’ultimo, quando si sono recati presso la sua residenza per prelevarlo e condurlo a Montorio: all'atto della notifica del provvedimento, il 57enne in in primo momento si sarebbe rifiutato di seguire gli operatori, iniziando a spaccare mobili e tutto ciò che aveva a portata di mano, venendo infine comunque bloccato e condotto in caserma.

Dopo le formalità di rito, rese particolarmente difficili dall'atteggiamento ostruzionistico dell’arrestato, questi è stato condotto presso la casa circondariale di Verona a disposizione dell’autorità giudiziaria.