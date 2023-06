Mercoledì gli interrogatori dei poliziotti arrestati per le violenze in questura

Sono stati depositati oggi, 8 giugno, le immagini e i video registrati durante l'indagine sulle violenze avvenute nella questura di Verona. Inchiesta che per il momento ha portato a 5 arresti e all'iscrizione nel registro degli indagati di 17 poliziotti. Per l'ispettore e i quattro agenti sottoposti agli arresti domiciliari, gli interrogatori di garanzia sono stati fissati per mercoledì prossimo, 15 giugno, come riferito da Ansa.

Le accuse più gravi rivolte ai principali indagati sono quelle di lesioni e tortura. Secondo la tesi accusatoria, gli agenti si sarebbero accaniti con ingiustificata violenza nei confronti di alcuni stranieri e senza fissa dimora. Accuse che sembrerebbero più che fondate in base alle immagini depositate oggi dalla Polizia di Verona, la quale ha indagato su i suoi stessi uomini.

E alcuni fotogrammi sono stati anche diffusi oggi da alcuni quotidiani, tra cui Corriere della Sera e Repubblica. In particolare, la sequenza delle immagini mostra quanto subito da un cittadino fermato da un controllo in strada. Un agente, senza un apparente motivo, ha spruzzato dello spray al peperoncino sul volto della vittima. Vittima che, come documentato dalle immagini, ha avuto poi bisogno di andare in bagno, ma che è stata costretta a urinare nella stanza dove era stato rinchiuso, venendo infine spinta a terra per essere usata come uno straccio.