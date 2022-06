Gruppo molesta sei minorenni su treno a Peschiera. «Eravamo circondate»

Avevano passato la festa del 2 giugno a Gardaland e stavano tornando a casa in treno. E proprio su quel treno sono state molestate da un gruppo di giovani descritti come nordafricani. Ieri, 3 giugno, sei amiche di 16 e 17 anni, quattro di Milano e due di Pavia, hanno denunciato alla polizia ferroviaria meneghina una brutale violenza sessuale subita giovedì scorso sul treno regionale 2640. Treno su cui erano salite a Peschiera del Garda per tornare in Lombardia dopo una giornata passata a Gardaland.

Come scritto da Milano Today, le vittime sono state palpeggiate nelle parti intime e insultate da un gruppo di ragazzi. Per fortuna, un ragazzo le ha soccorse e le ha fatte scendere alla stazione di Desenzano. Da lì poi, il loro viaggio verso casa è proseguito senza ulteriori problemi. E Ansa ha riportato queste parole delle sei ragazzine: «Eravamo circondate. Il caldo era asfissiante, alcune di noi sono svenute». L'aggressione sessuale è avvenuta «mentre cercavamo un controllore avanzando a fatica lungo i vagoni», hanno aggiunto. E gli aggressori «ridevano e ci dicevano che le donne bianche qui non salgono». Infine, poco prima di salire sul treno, alla stazione di Peschiera, c'erano «oltre un centinaio di ragazzi e anche qualche ragazza, la maggior parte nordafricani, della nostra età o poco più grandi - hanno dichiarato ancora le vittime - Urlavano e correvano. Hanno anche sputato sui finestrini di un treno arrivato prima del nostro».

È altamente probabile che il gruppo di molestatori sia salito sul treno dopo aver partecipato alla maxi rissa tra bande di giovani avvenuta proprio il 2 giugno sul lungolago tra Peschiera e Castelnuovo. Nel pomeriggio di giovedì scorso, tramite i social network, circa 2.500 ragazzi avevano organizzato un raduno non autorizzato, durante il quale, oltre alla rissa, si sono verificati anche furti e danneggiamenti. Alla lista dei reati in qualche modo collegati a quel raduno e su cui la polizia sta indagando ora si aggiunge anche la violenza sessuale.