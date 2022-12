Festa di Natale in discoteca, studentessa accusa 20enne di stupro

Lei lo accusa di averla violentata, ma lui è sicuro di aver consumato un rapporto sessuale tra consenzienti. Lei è una studentessa 16enne, lui un operaio ventenne. Entrambi veronesi e di buona famiglia. Due giovani al centro di un presunto stupro avvenuto nella notte tra Natale e Santo Stefano nel locale Stargate di Castagnaro. Un caso su cui indagano i carabinieri di Legnago, impegnati nell'accertamento delle versioni fornite dai due ragazzi.

La vicenda è coperta dal massimo riserbo ma qualche dettaglio è trapelato ed è stato riportato da Stefano Nicoli su L'Arena. È stato accertato che poco prima della mezzanotte di ieri, 26 dicembre, la 16enne sia arrivata allo Stargate di Castagnaro insieme ad un'amica. In discoteca, la ragazza ha conosciuto il 20enne. I due hanno ballato insieme, chiacchierato e hanno bevuto. Il rapporto sessuale tra i due sarebbe avvenuto tra le 2.30 e le 3, nel bagno delle donne del locale. Subito dopo, la giovane è corsa via e ritrovando la sua amica si è messa a piangere a ha raccontato di essere stata stuprata.

Immediatamente sono stati allertati gli addetti alla sicurezza della discoteca che hanno fornito assistenza alla 16enne ed hanno rintracciato il 20enne, il quale stava proseguendo la serata in compagnia degli amici. Nel frattempo, sono stati avvisati anche i carabinieri e il padre della studentessa. I militari sono arrivati sul posto ed hanno svolto i primi accertamenti, cercando però anche di tenere a bada il genitore della ragazza, il quale avrebbe voluto farsi giustizia da solo affrontando il 20enne. Il ragazzo non si è sottratto alle domande degli investigatori ed è rimasto sorpreso dalle accuse della giovane. Per lui, non ci sarebbe stata nessuna violenza perché anche lei sarebbe stata d'accordo nell'avere un rapporto sessuale.