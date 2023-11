Condannato per violenza sessuale su una ragazzina: 56enne fermato a Verona con della cocaina

Il 20 settembre 2022 il tribunale di Verona, presieduto dal dottor Raffaele Ferraro, lo aveva condannato a 6 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale nei confronti di una giovane con meno di 14 anni. Il 1° novembre dunque la guardia di finanza di Verona ha eseguito l'ordine di carcercazione nei confronti di G.A., 56enne italiano, che si era reso latitante ed era ricercato dal mese di giugno.

I fatti si sono svolti nel Comune di Pescantina ed in particolare si riferiscono ad un episodio che la ragazzina ha subito all'interno dell'abitazione dell'uomo, il quale era considerato una persona di fiducia in quanto amico di famiglia e che ha attirato la vittima in casa con il pretesto di mostrarle i regali per il suo compleanno.

L'arresto

Mercoledì, nel corso di uno dei consueti servizi di controllo del territorio a Verona, la guardia di finanza ha fermato un veicolo in via Meneghetti, che nei giorni precedenti non aveva rispettato l'alt di un'altra pattuglia. Al volante c'era proprio G.A., il quale è risultato sprovvisto della patente di guida e della copertura assicurativa per la vettura.

I successivi approfondimenti, hanno portato alla luce l'ordine di carcerazione che pendeva sulla testa dell'uomo, il quale è stato anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dal momento che la perquisizione ha permesso di rinvenire alcune dosi di cocaina e 430 euro in contanti.

Per lui si sono aperte le porte del carcere di Montorio.