Palpeggiata a Locara dopo essere scesa dal treno, 20enne denuncia violenza sessuale

Palpeggiata da un uomo che ha poi tentato di baciarla. Questa la violenza sessuale denunciata da una 20enne vicentina e subita nel parcheggio della stazione di Lonigo, a Locara di San Bonifacio.

Come scritta da Vicenza Today, la ragazza si è rivolta ai carabinieri del suo paese, Lonigo, a cui ha riferito l'episodio avvenuto giovedì sera, 19 maggio. La giovane aveva preso il treno da Padova ed era scesa alla stazione di Lonigo. E durante il viaggio aveva notato un individuo che è sceso alla sua stessa fermata. La 20enne si stava dirigendo verso la sua auto quando il molestatore notato sul treno l'ha raggiunta per palpeggiarla e per tentare di baciarla. Lei è però riuscita a divincolarsi e ad entrare in macchina, tornando poi a casa.

Il giorno dopo il fatto, la vittima ha avuto il coraggio di presentarsi il caserma per denunciare tutto. Ed ora i carabinieri sono al lavoro per rintracciare il responsabile della violenza, cercando riscontri anche tra le immagini della videosorveglianza presente in stazione.