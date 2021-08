Cinque indagati per violenza sessuale di gruppo a Lignano Sabbiadoro: due sono veronesi

Sono veronesi due dei cinque indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 18enne udinese, che si sarebbe verificata nel pomeriggio di martedì a Lignano Sabbiadoro. Si tratta di giovani di età compresa tra i 17 e 21 anni, tutti italiani e residenti nel Nord Italia.

Come raccontano i colleghi di UdineToday, il tutto si sarebbe verificato nel pomeriggio del 10 agosto, sul lungomare della cittadina rivierasca, dove la giovane avrebbe incontrato tre dei cinque componenti del branco, accettando l'invito per andare in una casa con loro. Qui la ragazza (secondo quanto riportato nella denuncia) sarebbe stata abusata dai tre e, successivamente, da altri due coinquilini, arrivati più tardi sul posto.

Abusi che sarebbero durati diverse ore, prima che la 18enne abbandonasse la casa e raggiungesse il luogo dove in quei giorni alloggiava con la famiglia. Una volta raccontato tutto ai suoi cari, il padre si sarebbe precipitato nell'appartamento alla ricerca del gruppetto, fuori di sè dalla rabbia. I rumori provocati però però avrebbero allertato i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine e ora le indagini sono in mano alla Squadra Mobile di Udine.