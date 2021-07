Violenza sessuale su due giovani veronesi a Gallipoli: denunciati due 35enni

I risultati delle indagini dei carabinieri hanno portato al deferimento in stato di libertà di due italiani, che avrebbero fatto ubriacare le due per poi molestarle sessualmente

Due persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri di Gallipoli, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti delle due 19enni veronesi che si trovavano in Puglia per le vacanze: si tratta di due 35enni italiani, uno dei quali di Gallipoli con precedenti per droga e l'altro che risulta residente a Milano ma comunque originario della zona.

Le due ragazze si erano rivolte ai militari la scorsa settimana, dopo che il titolare del Bed&Breakfast in cui alloggiavano nella Città Bella le aveva trovate in stato di semi-incoscienza. Alle forze dell'ordine, le due veronesi avrebbero fornito un racconto parziale, secondo il quale sarebbero state approcciate dai due uomini sul lungomare gallipolino e, dopo alcuni cocktails, le avrebbero portate in una casa appena fuori la cittadina con la scusa di riportarle all'alloggio. Lì si sarebbe consumata la violenza, secondo quanto riferito dalle due, con l'inquietante possibilità che fosse stata somministrata loro la droga dello stupro: una sostanza incolore, insapore e inodore, capace di rendere inerme chi la assume.

Le giovani sono state portate poi all'ospedale Sacro Cuore di Gesù, dove sono state sottoposte a tutti gli accertamenti del caso, dai quali non sarebbe emersa alcuna traccia di droga, mentre il test alcolemico avrebbe permesso di rilevare che le due erano ubriache.

Sono partite dunque le indagini dei carabineri, i cui risultati sarebbero stati supportati dalle dichiarazioni fornite dalle due presunte vittime e da altri testimoni, che li avrebbero messi sulle tracce dei due 35enni, ritenuti dalle forze dell'ordine i responsabili della violenza ai danni delle turiste venete, che avrebbero fatto ubriacare per poi molestarle sessualmente: l'accusa infatti è uella di aver indotto le ragazze a compiere e subire atti sessuali abusando della loro condizione di inferiorità fisica e psichica.