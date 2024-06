Violenza sessuale, furti, pedopornografia: tre condannati, rintracciati e portati in carcere

Su di loro pendeva un ordine di carcerazione per la condanna a loro carico diventata definitiva. Sabato i carabinieri delle compagnie di Legnago e Villafranca di Verona hanno individuato ed arrestato 3 persone destinatarie di altrettanti provvedimenti restrittivi.

Sanguinetto

I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Legnago, hanno scovato ed arrestato a Sanguinetto un 36enne di origini nigeriane, destinatario della revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura di Verona: l'uomo dovrà scontare una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale commessso nel 2015 a Isola della Scala.

Minerbe

Sono stati invece i carabinieri della stazione di Minerbe a mettere le manette ai polsi di un 57enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, sul quale pendeva l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Venezia, in quanto dovrà espiare una condanna definitiva a 1 anno e 7 mesi di reclusione, quale cumulo di pene per le sentenze relative a furti commessi in provincia di Rovigo nel 2019

Nogarole Rocca

Infine i militari della stazione di Vigasio hanno individuato e tratto in arresto a Nogarole Rocca un 51enne del posto, in esecuzione all'ordine per la carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Venezia, in quanto deve scontare la pena residua di 3 anni e 10 mesi di reclusione in seguito alla condanna definitiva per il reato di detenzione di materiale pedopornografico commesso tra il 2005 e il 2009.

Tutti gli arrestati, concluse le formalità di rito, sono stati condotti nel carcere di Montorio a disposizione delle competenti autorità giudiziarie.