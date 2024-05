Palpeggia minore in stazione, gli amici di lei intervengono e lo fanno arrestare

Ha palpeggiato una 16enne, si è tagliato la mano nel tentativo di difendersi dagli amici di lei e alla fine è stato arrestato. È accusato di violenza sessuale su minore il 41enne cubano, residente nel Villafranchese, bloccato l'1 maggio scorso dalla polizia locale di Villafranca.

Sono state le urla della vittima a richiamare l'attenzione degli agenti impegnati in un servizio di perlustrazione. Erano circa le 18 dell'1 maggio e le urla femminili hanno attirato gli uomini in divisa verso la stazione ferroviaria di Villafranca. Sulla banchina, gli operatori hanno trovato un uomo con la mano sporca di sangue e attorniato da ragazzi che non lo volevano far allontanare.

I ragazzi hanno riferito agli agenti che poco prima l'uomo insanguinato aveva palpeggiato nelle parti intime una loro amica di 16 anni.

Il 41enne si era avvicinato al gruppo, seduto sulle panchine del primo binario in attesa di un amico che doveva arrivare con il treno da Verona. E iniziando a interagire con la ragazzina, l'uomo ha improvvisamente allungato la mano tra le cosce della minore andando a toccarne le parti intime.

Gli amici della ragazzina si sono immediatamente avventati verbalmente contro l'uomo, il quale per difendersi ha tirato contro i giovani dell'immondizia contenuta in un cestino. È in quella circostanza che il 41enne si è ferito alla mano con un taglio procurato dal vetro di una bottiglia contenuta nel cestino. La reazione dei ragazzi non si è comunque arrestata e l'uomo ha cercato la fuga dirigendosi verso l'uscita della stazione. In quel mentre, stavano però sopraggiungendo gli agenti, i quali hanno bloccato il 41enne e lo hanno portato al comando.

Negli uffici della polizia locale sono stati accompagnati l'uomo, la 16enne e i suoi amici, mentre venivano anche avvisati i genitori. La vittima, alla presenza del genitore, ha denunciato il 41enne attivando il "Codice Rosso" per i reati contro soggetti deboli. Contro l'uomo è stata così formalizzata l'accusa di violenza sessuale nei confronti di minore con l'aggravante dell'ubriachezza del reo.

La polizia giudiziaria ha in seguito acquisito anche i filmati della videosorveglianza comunale presente all’interno della stazione ferroviaria. Dalla visione dei filmati e dalle dichiarazioni dei testimoni, i fatti sono stati confermati. E in accordo con il magistrato di turno Valeria Ardito, il 41enne è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Montorio.

La responsabilità penale del denunciato sarà accertata in tribunale, ma intanto il 4 maggio scorso la gip Paola Vacca ha convalidato l'arresto ed ha emesso nei confronti del 41enne il divieto di avvicinamento ai parchi giochi per bambini. E l'uomo non potrà neanche stare a meno di 200 metri dalle scuole di ogni ordine e grado.