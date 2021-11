Violenza di genere e stalking, richieste di aiuto raddoppiate durante il lockdown

Secondo i dati dell'Istat, nel periodo di lockdown forzato si è verificato un notevole aumento di violenza domestica e le chiamate di aiuto effettuate verso il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking hanno avuto un andamento crescente a partire da marzo 2020, arrivando a più di 15mila a fine anno, con un aumento del 79,5% rispetto al 2019. Sono stati registrati picchi di richieste di aiuto ad aprile 2020 con +176,9% rispetto allo stesso mese del 2019, e a maggio, +182,2% rispetto al 2019. Statistiche che devono essere tenute in considerazione in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una data significativa poiché agisce sulle vittime come effetto motivazionale nella ricerca di un supporto esterno: nel 2020 le chiamate sono più che raddoppiate in quella singola data rispetto all’anno precedente arrivando a 147 contatti in un giorno, cioè +114,1% rispetto al 2019.

Anche per questo, in occasione della Giornata che si celebra giovedì prossimo, l'Ulss 9 Scaligera partecipa all'(H)-Open Week di Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere).

Venerdì 26 novembre, l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Psicologia Ospedaliera, diretta dal dottor Pietro Madera, organizza un incontro online aperto alla popolazione dal titolo «La violenza di genere durante la pandemia da Covid-19», in programma dalle 10 alle 11. Per partecipare non è necessaria la prenotazione, basta collegarsi al link dell'evento sulla piattaforma Google Meet.

L'iniziativa fa parte del progetto di sensibilizzazione "La violenza ha molti volti: nessuna maschera per combatterla", una campagna promossa da Fondazione Onda che vede testimonial del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, dell’innovazione e dello sport lanciare un messaggio chiaro e conciso contro la violenza sulle donne.

Ma l'appuntamento di venerdì non sarà l'unico per l'Ulss 9, che giovedì alle 11 sarà presente con varie rappresentanze davanti alle nove panchine rosse installate presso la sede direzionale di Via Valverde, al Cerris e agli ospedali di Marzana, San Bonifacio, Bovolone, Legnago, Villafranca, Bussolengo e Malcesine per sottolineare il messaggio della giornata.

E nel pomeriggio di venerdì 26 novembre, poi, la Breast Unit dell'Ulss 9 organizza due eventi: un webinar rivolto agli specialisti e accreditato Ecm, intitolato "Keep calm & enjoy Breast Unit", e una serata rivolta alla popolazione femminile intitolata "Pink Friday". Le cittadine potranno accedere liberamente alla Breast Unit dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio per effettuare ecografie mammarie, visite chirurgiche oncologiche e visite radioterapiche gratuite, grazie alla collaborazione congiunta di radiologi, chirurghi senologi e radioterapisti delle varie sedi ospedaliere dell'Ulss.