Prova a violentarla in auto in un parcheggio e la ferisce: 45enne portato a Montorio

Un arresto per una tentata violenza sessuale e l'esecuzione di un'ordine di carcerazione, sono stati compiuti nel corso del weekend appena trascorso dai carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda, impegnati con una serie di servizi lungo le coste lacustri, intensificati appositamente per questo periodo di grande afflusso turistico con lo scopo di prevenire e reprimere reati, ma anche per monitorare la circolazione sulle principali arterie stradali.

Ordine di carcerazione

Nella giornata di sabato 19 agosto, nel corso di uno dei consueti servizi perlustrativi, sono stati i militari della stazione di Peschiera a rintracciare in una struttura ricettiva della riviera, un 39enne cittadino nigeriano, residente in Germania, sul quale pendevano due distinti ordini di carcerazione: uno per false dichiarazioni sull’identità ed uno quale provvedimento di unificazione di pene concorrenti.

L'individuo è stato dunque condotto presso gli uffici della Compagnia per gli accertamenti del caso, prima di essere condotto nel carcere di Montorio.

Tentata violenza sessuale

Sono stati invece i carabinieri di Bussolengo, nella tarda serata di domenica 20 agosto, a trarre in arresto un 45enne con l'accusa di lesioni personali e tentata violenza sessuale nei confronti di una donna di 34 anni. In seguito alle numerose richieste di intervento giunte, la centrale operativa di Peschiera ha inviato una pattuglia sul posto: una volta arrivati, gli uomini dell'Arma sarebbero riusciti a bloccare l'individuo che, stando a quanto ricostruito, in un parcheggio a bordo della propria auto, avrebbe tentato di commettere una violenza sessuale ai danni della doonna, provocandole lesioni che sono state poi giudicate guaribili in 25 giorni all'ospedale di Peschiera.

Conclusi gli accertamenti di rito, il 45enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato e condotto nella casa circondariale di Verona in attesa dell'udienza di convalida.

I carabinieri sottolineano che le attività di controllo andranno avanti nella zona anche nei prossimi giorni.