Contatti elettrici scoperti e altre violazioni della sicurezza, azienda sospesa

L'attività di una ditta di trasporti e logistica di Illasi è stata chiusa e l'imprenditore che ne era responsabile è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri. I militari hanno infatti constatato diverse violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro, durante un controllo finalizzato anche al contrasto dello sfruttamento del lavoro sommerso.

L'ispezione è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Verona e dai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro. Tra le violazioni contestate, i militari hanno segnalato la mancanza di protezione dai contatti elettrici diretti e la mancata predisposizione della prevista sorveglianza sanitaria e dell'installazione dei necessari presidi medici.

Sul posto è stato anche richiesto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Verona, per la verifica del rispetto delle misure di prevenzione degli incendi.

Al termine del controllo i carabinieri hanno emesso il provvedimento di sospensione delle lavorazioni in azienda ed il successivo deferimento in stato di libertà dell'imprenditore. Sono state contestate ammende per oltre 30mila euro e violazioni amministrative per 3.000 euro.