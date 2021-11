Non rispetta gli obblighi degli arresti domiciliari e lo portano in carcere

Nella mattinata di venerdì, 29 novembre, i carabinieri di Verona hanno arrestato ed accompagnato nel carcere di Montorio un 45enne che era stato sottoposto agli arresti domiciliari in seguito ad un precedente arrestato per spaccio di stupefacenti. L'uomo aveva più volte violato gli obblighi che gli erano stati imposti e per questo il giudice aveva deciso di applicare la custodia cautelare in carcere.