Entrano in zona rossa senza motivazione valida, sanzionate due donne

Si trovavano in zona rossa senza alcuna valida giustificazione. Per questo due giovani donne straniere residenti a Nogarole Rocca sono state sanzionate dai carabinieri mantovani di Castel d'ario. Le due donne sono state sorprese in provincia di Mantova e quindi sul territorio regionale della Lombardia, una delle regioni rosse per l'alto rischio di contagi da coronavirus. In Lombardia e in tutte le altre regioni rosse gli spostamenti sono vietati. Si può circolare solo muniti di autocertificazione che attesti che lo spostamento è motivato da ragioni lavorative, di salute o di estrema necessità. Motivazioni che le due donne residenti nel Veronese non avevano e per questo sono state multate.