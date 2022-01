Accoltellati finiscono in ospedale dopo una lite in famiglia a capodanno

Un capodanno insanguinato quello nel Veronese. Si è conclusa con una lite sfociata in un accoltellamento in famiglia l'ultima notte dell'anno in un'abitazione privata del Comune scaligero di Villa Bartolomea. Stando alle prime informazioni disponibili, infatti, verso le ore 23 di venerdì 31 dicembre, i soccorritori del Suem 118 sono dovuti intervenire per prestare aiuto a due persone che sono poi state portate in ospedale.

Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica ed il movente che avrebbe scatenato quello che viene però già descritto dai soccorritori come, per l'appunto, un litigio familiare sfociato in accoltellamento. Una delle vittime colpita dai fendenti sarebbe una donna.

Le persone rimaste ferite sono state portate, non in pericolo di vita, presso l'ospedale di Legnago dove hanno ricevuto le cure del caso. Sul posto, oltre al personale di soccorso giunto con ambulanza infermierizzata ed automedica, sono intervenuti anche i militari dell'Arma della stazione di Legnago. Agli stessi carabinieri sono affidate ora le indagini per appurare quanto avvenuto e fare luce sulla vicenda.