Cronaca Centro storico / Via Santa Maria Antica, 1

Come il "Noé sulle acque" della basilica di San Zeno: prefetto premia il vigile del fuoco Marino

Accolto in prefettura a Verona il vigile del fuoco autore il 30 agosto di un intervento di soccorso nel fiume Adige in piena che lo ha messo seriamente in pericolo di vita