Momenti di tensione in stazione a Verona durante un controllo della polizia: il video finisce sui social

Ha iniziato a circolare da diverse ore un video diffuso, come spesso accade in occasioni simili, sui social network e, in particolare, su TikTok, il medium preferito dai più giovani. Nel filmato, che sarebbe stato girato nella serata di ieri, lunedì 19 giugno, proprio nel piazzale antistante la stazione dei treni di Verona Porta Nuova, si vede un uomo steso a terra, tenuto fermo da un agente della polizia di Stato, coadiuvato da un militare dell'esercito. Attorno a loro, oltre all'autore del video in questione, vi è anche un nutrito gruppo di persone. Alcune di queste dialogano con gli agenti, molti altri non si vedono ma si sentono pronunciare frasi concitate e, in particolare, invocare l'arrivo di un'ambulanza.

Il filmato postato su TikTok ha un chiaro intento polemico. Le immagini sono infatti corredate da scritte sovrimpresse come questa: «Stazione di Verona, questa sera. La politica istituzionale ha intenzione di fare qualcosa o dobbiamo continuare ad assistere a scene da film d'azione americani?». E ancora: «Servono documenti, casa e lavoro. Invece nei dormitori non possono (sic) accedere, nei centri non ci sono posti e in questura non danno appuntamenti. Senza doc[umenti] non si può lavorare. La politica crea questa situazione». Oltre a questi messaggi di rivendicazione, espressione di quello che parrebbe presentarsi come una forma di malessere sociale, il filmato è poi accompagnato, nella sua seconda parte, da un breve estratto musicale di una canzone trap/rap, in cui, nel cantato, la lingua araba si mescola con l'italiano.

Ciò che tuttavia nel breve filmato circolato sui social non appare, è quanto sarebbe avvenuto in precedenza. Ovvero, come si è arrivati al "fermo" della persona che nel video si vede stesa a terra trattenuta da un agente e da un militare? Secondo quanto è stato ricostruito in seguito dal quotidiano L'Arena, il soggetto in questione avrebbe inizialmente provocato i poliziotti, i quali avrebbero a quel punto deciso di procedere alla sua identificazione. L'uomo non avrebbe però fornito i suoi documenti, anzi avrebbe sputato contro gli agenti, si sarebbe buttato per terra cercando di prendere il cerchione della ruota della volante, forse per poi usarlo contro gli stessi agenti, quindi avrebbe anche rotto un finestrino dell'auto della polizia.

All'esito del parapiglia scatenatosi, il soggetto in questione sarebbe stato portato via effettivamente in ambulanza, mezzo chiamato dagli stessi poliziotti. L'uomo, un trentenne, sarebbe infine stato denunciato a piede libero, venendogli contestati una serie di reati, quali oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni e minacce.